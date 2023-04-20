Денис Евсеев проиграл во втором круге "Челленджера" в Мексике

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis/

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (290-я ракетка мира) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в мексиканском городе Морелос, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Денис уступил 19-летнему представителю Эстонии Марку Лаялу (341-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 5:7, 1:6.

На корте теннисисты провели один час и 24 минуты. За это время Евсеев допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из семи.

В следующем круге Марк Лаял встретится с Теренсом Атманом (256-я ракетка мира) из Франции.

Ранее борьбу в первом круге "Челленджера" в Мексике прекратил казахстанец Бейбит Жукаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2017634-denis-evseev-proigral-vo-vtorom-kruge-chellendzhera-v-meksike/