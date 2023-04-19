Денис Евсеев вышел в 1/4 финала "Челленджера" в Мексике

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis

Казахстанский теннисист Денис Евсеев продолжает успешно выступать на турнире серии "Челленджер" в Морелосе (Мексика). Он пробился в 1/4 финала, передает NUR.KZ.

Казахстанец выступает на турнире в парном разряде в дуэте с американцем Алексом Лоусоном. За выход в четвертьфинал им противостояла пара Эльмар Эюпович (Германия)/Роберт Стромбахс (Латвия).

Матч продлился два сета. Итоговый счет встречи составил 6:4, 6:4. На корте теннисисты провели один час.

За это время Евсеев и Лоусон шесть раз подали навылет. При этом они допустили три двойных ошибки. Также он реализовали два брейк-поинта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2017438-denis-evseev-vyshel-v-14-finala-chellendzhera-v-meksike/