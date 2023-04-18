Андрей Голубев вышел во второй круг турнира ATP в Баня-Луке

Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Андрей Голубев вместе с украинцем Денисом Молчановым пробились во второй круг турнира серии ATP 250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), передает NUR.KZ.

На старте им противостоял дуэт Роберт Гэллоуэй (США)/Мигель Анхель Рейес (Мексика). Противостояние получилось конкурентным. И завершилось со счетом 7:6, 4:6, 11:9.

На корте теннисисты провели один час и 58 минут. Голубев и Молчанов ни разу не подали навылет. В пассиве у дуэта одна двойная ошибка.

За выход в полуфинал Андрей Голубев и Денис Молчанов сыграют против пары Андре Горансон (Швеция)/Бен МакЛахлан (Япония).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2017278-andrey-golubev-vyshel-vo-vtoroy-krug-turnira-atp-v-banya-luke/