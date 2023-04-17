Александр бублик проиграл на старте турнира в Барселоне

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик проиграл в стартовом матче на турнире категории ATP 500, который проходит в Барселоне (Испания), передает NUR.KZ.

В первой встрече на турнире ему противостоял Эмиль Руусувуори, выступающий за Финляндию.

Соперник на победу затратил только два сета. Причем первый из низ Эмиль выиграл всухую. Итоговый счет в матче составил 6:0, 6:3 в пользу финна.

На корте оппоненты провели 55 минут. Александр Бублик в итоге сделал одну подачу навылет. Казахстанский теннисист совершил шесть двойных ошибок.

В следующем круге финн сыграет против теннисиста из США Фрэнсиса Тиафо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2017106-aleksandr-bublik-proigral-na-starte-turnira-v-barselone/