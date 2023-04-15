Елена Рыбакина победила и досрочно вывела Казахстан в финальную часть чемпионата мира

Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

Первая ракетка страны Елена Рыбакина (седьмое место в рейтинге WTA) досрочно вывела сборную Казахстана по теннису в финальную часть мирового турнира Кубок Билли Джин Кинг, передает NUR.KZ.

Рыбакина в третьем матче противостояния против Польши сыграла против 19-й ракетки мира Магды Линетт.

Казахстанская теннисистка одержала победу в двух сетах. Матч, который продолжался один час и 24 минуты, завершился со счетом 6:4, 6:2.

Таким образом, счет в битве против польской сборной стал 3:0. Это позволило Казахстану выйти в финальную часть командного чемпионата мира досрочно.

Добавим, что днем ранее Елена Рыбакина и Юлия Путинцева сделали счет 2:0, выиграв стартовые матчи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2016896-elena-rybakina-pobedila-i-dosrochno-vyvela-kazahstan-v-finalnuyu-chast-chempionata-mira/