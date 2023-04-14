Рыбакина и Путинцева вывели Казахстан вперед в матче против Польши на Кубке Билли Джин Кинг

Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева добились побед над спортсменками их Польши в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг в Астане, передает NUR.KZ.

От Казахстана первой в противостоянии выступила Юлия Путинцева. Она оказалась сильнее 19-й ракетки мира Магды Линетт. Казахстанка выиграла со сетом 7:5, 6:3.

Удвоила преимущество нашей сборной первая ракетка страны Елена Рыбакина. Она не испытала особых проблем в игре против Вероники Фальковской - 6:3, 6:4.

Таким образом, Казахстан завершил первый день матчевой встречи со счетом 2:0. Все решится во второй день, который состоится завтра, 15 апреля.

Добавим, что победитель данного противостояния квалифицируется в финальную часть турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2016846-rybakina-i-putintseva-vyveli-kazahstan-vpered-v-matche-protiv-polshi-na-kubke-billi-dzhin-king/