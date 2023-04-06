Юлия Путинцева не смогла выйти в третий круг турнира WTA в США

Юлия Путинцева. Фото: PATRICK HAMILTON/AFP /AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потерпела поражение во втором круге турнира категории WTA 500, который в эти дни проходит в Чарльстоне (США), передает NUR.KZ.

За выход в третий круг казахстанка сыграла против россиянки Екатерины Александровой, занимающей 17-е место в рейтинге WTA.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу соперницы. На корте Путинцева и Александрова провели один час и десять минут. Юлия ни разу не подала навылет. Также она не совершила ни одной двойной ошибки.

В активе соперницы семь эйсов. В пассиве же у нее девять двойных ошибок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2015710-yuliya-putintseva-ne-smogla-vyyti-v-tretiy-krug-turnira-wta-v-ssha/