Елена Рыбакина о прерванной победной серии: Даже не рассчитывала на рекорд Швентек

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, уступившая в финале "Мастерса" в Майами Петре Квитовой, высказалась про прерванную победную серию из 13 матчей, пишет пресс-служба WTA.

По словам Елены, она даже не рассчитывала на повторение рекорда первой ракеткой мира Иги Швентек.

"Я думаю, самая длинная победная серия была у Иги Швентек в 2022 году (37 побед подряд). И повторить это совсем непросто. Очевидно, что в любой день серия может прерваться. Так что я даже не рассчитывала на этот рекорд", - заявила Рыбакина.

Напомним, что сегодня чешская теннисистка Петра Квитова прервала победную серию Елены Рыбакиной из 13 матчей, обыграв ее в финале турнира WTA Masters 1000 в Майами (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2015060-elena-rybakina-o-prervannoy-pobednoy-serii-dazhe-ne-rasschityvala-na-rekord-shventek/