Теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала фото в купальнике

Вероника Кудерметова. Фото: instagram.com/v.kudermetova/

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (11-я ракетка мира) на своей странице в социальных сетях выложила фотографию с отдыха в Бока-Ратоне (штат Флорида, США), передает NUR.KZ.

25-летняя спортсменка выложила в Instagram фотографию с пляжа, подписав снимок несколькими эмодзи: волн, пальм и солнца.

Напомним, что в Майами (штат Флорида) сейчас проходит турнир серии WTA 1000 Masters, где в финале женского одиночного разряда встретятся казахстанка Елена Рыбакина и чешка Петра Квитова.

На этом турнире Вероника выступила неудачно, проиграв в первом круге Маркете Вондрусовой из Чехии со счетом 4:6, 2:6.

Всего в активе Кудерметовой семь титулов WTA (один в одиночном и шесть в парном разрядах). Не так давно в Дубае (ОАЭ) она первенствовала в парном разряде вместе с соотечественницей Людмилой Самсоновой.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Вероника Кудерметова занимает 11-е место. За свою карьеру она заработала свыше 5 млн долларов призовых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2015015-tennisistka-veronika-kudermetova-opublikovala-foto-v-kupalnike/