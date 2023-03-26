Десятая победа подряд: Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала "Мастерса" в Майами

Елена Рыбакина. Фото: Frank Molter/picture alliance via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в четвертый раунд турнира категории WTA Masters 1000 в американском городе Майами (штат Флорида, США), передает NUR.KZ.

В третьем круге женского одиночного разряда Елена обыграла испанку Паулу Бадосу (29-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

На корте теннисистки провели два с половиной часа. За это время Рыбакина сделала 12 подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из 15.

За выход в четвертьфинал Елена Рыбакина встретится с Элизой Мертенс из Бельгии (39-я ракетка мира).

Отметим, что ранее 23-летняя казахстанская теннисистка впервые в карьере выиграла турнир серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2014068-desyataya-pobeda-podryad-elena-rybakina-vyshla-v-18-finala-mastersa-v-mayami/