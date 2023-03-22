Теннисист Бейбит Жукаев проиграл в первом круге "Челленджера" в Швейцарии

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (343-я ракетка мира) не сумел выйти во второй раунд турнира категории "Челленджер" в швейцарском городе Биль, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Бейбит уступил местному спортсмену Доминику Стрикеру (118-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6(2):7, 6(5):7.

На корте теннисисты провели один час и сорок шесть минут. За это время Жукаев сделал 12 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из трех.

Следующим соперником Доминика Стрикера станет 32-летний Мариуш Копил (422-я ракетка мира) из Румынии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013789-tennisist-beybit-zhukaev-proigral-v-pervom-kruge-chellendzhera-v-shveytsarii/