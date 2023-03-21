"Все возможно": Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам

Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы на турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) обратилась к болельщикам. Пост спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Спасибо вам всем за неизменную поддержку! Моя особая благодарность моим поклонникам в Казахстане, ребятам и подросткам, которые сейчас стремятся к новым победам и завоеваниям! Все возможно. Спасибо вам за веру в меня и вашу постоянную поддержку. С вашей помощью я могу делать все, что в моих силах, на корте", - написала теннисистка.

Напомним, ранее Елена Рыбакина победила в турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко со счетом 7:6, 6:4.

По словам казахстанки, она была очень счастлива, ведь для нее эта победа стала действительно важным успехом.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисистку. О своем поражении высказалась и ее соперница.

Елена Рыбакина - профессиональная казахстанская теннисистка.

Родилась 17 июня 1999 года в Москве. Отец девушки занимался разными видами спорта, в том числе теннисом. Именно он привел дочь в спорт, когда ей исполнилось пять лет.

С 2018 года Рыбакина выступает под флагом Казахстана. В 2019-м дошла до четвертьфинала Кубка Стамбула по теннису. В том же году приняла участие в Открытом чемпионате Бухареста, где смогла завоевать свой первый титул WTA.

В 2021-м Елена дошла до четвертьфинала престижного турнира Roland Garros. Спортсменка обыграла титулованную теннисистку Серену Уильямс и произвела настоящую сенсацию в мире спорта.

В июне 2021-го Рыбакина вошла в двадцатку лучших теннисисток мира по версии Женской теннисной ассоциации WTA. В июле 2022-го она выиграла "Уимблдон".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013723-vse-vozmozhno-elena-rybakina-obratilas-k-kazahstantsam/