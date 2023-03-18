Елена Рыбакина о предстоящем финале с Ариной Соболенко: Это будет непростой матч

Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Фото: MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящем финале с Ариной Соболенко на турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает пресс-служба WTA.

По словам Елены, ей надо будет показать свой лучший теннис, чтобы победить вторую ракету мира из Беларуси.

"Мне надо будет лучше действовать в важные моменты и держать свою подачу. Потому что даже один брейк может решить все. Это будет непростой матч. Мне надо будет показать свой лучший теннис. Надеюсь, что счет в личных встречах изменится", - заявила Рыбакина.

Напомним, что Арина ведет в личных встречах с Еленой (4-0). Последний раз теннисистки встречались в финале открытого чемпионата Австралии-2023. Тогда в непростом матче победу одержала Соболенко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013431-elena-rybakina-o-predstoyaschem-finale-s-arinoy-sobolenko-eto-budet-neprostoy-match/