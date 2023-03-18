Первая ракетка мира Ига Швентек: На матч с Рыбакиной выходила с травмами

Ига Швентек и Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка мира полячка Ига Швентек прокомментировала свое поражение от казахстанки Елены Рыбакиной в полуфинале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США), сообщает пресс-служба WTA.

По словами Иги, на матч с Рыбакиной она выходила с травмами.

"Честно говоря, я не помню, чтобы выходила на корт с таким количеством травм. Для меня это было что-то новое. Последний раз с травмой я выступала на "Ролан Гаррос" в 2019 году. Тогда я была довольна молода. Сейчас это совершенно другой уровень. Теперь я понимаю, что на матчи нужно быть готовой на все сто процентов", - заявила Швентек.

Напомним, что в полуфинале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина уверенно победила Игу Швентек со счетом 6:2, 6:2.

Ранее 23-летняя казахстанская теннисистка назвала свою победу над первой ракеткой мира одной из лучших в этом году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013426-pervaya-raketka-mira-iga-shventek-na-match-s-rybakinoy-vyhodila-s-travmami/