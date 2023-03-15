Billie Jean King Cup: определен состав сборной Казахстана на матч против Польши

Женская сборная Казахстана по теннису. Фото: ktf.kz

Опубликована заявка женской команды Казахстана на матчевую встречу квалификационного раунда командного чемпионата мира по теннису, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации тенниса.

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Ярославой Шведовой выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина (10-й номер одиночного рейтинга WTA), Юлия Путинцева (42-й номер одиночного рейтинга WTA), Анна Данилина (25-й номер парного рейтинга WTA), Гозаль Айнитдинова (333-й номер одиночного рейтинга WTA), Жанель Рустемова (973-й номер парного рейтинга WTA). Дополнительный игрок - Аружан Сагандыкова (968-й номер одиночного рейтинга WTA).

Напомним, что матч Казахстан - Польша пройдет 14-15 апреля в Астане на специально созданном грунтовом покрытии в Национальном теннисном центре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013043-billie-jean-king-cup-opredelen-sostav-sbornoy-kazahstana-na-match-s-polshey/