Александр Бублик проиграл на старте "Мастерса" в США

Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерпел поражение на старте теннисного турнира категории "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

Казахстанец в первом круге встретился с Тунг-Ли Ву из Тайбэя. Теннисисты провели на корте один час и 27 минут. В итоге Ву вышел победителем противостояния.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в польз Тунг-Ли. Бублик шесть раз подал навылет, а также допустил семь двойных ошибок.

Таким образом, на турнире остались только представительницы женской сборной Казахстана. За титул и рейтинговые очки будут биться Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Анна Данилина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2012323-aleksandr-bublik-proigral-na-starte-mastersa-v-ssha/