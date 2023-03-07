Определились первые соперницы Рыбакиной и Путинцевой на турнире в США

Елена Рыбакина. Фото: Anthony Wallace/AFP via Getty Images

Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева узнали первых соперниц, с которыми сыграют на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана Рыбакина начнет соревноваться со второго круга. Против нее будет играть победительница пары Слоан Стивенс/Софья Кенин (обе США).

Юлия Путинцева начнет турнир в США матчем против Каролины Муховой, которая представляет Чехию. Казахстанка будет биться за титул и рейтинговые очки с первого раунда.

Позже имена соперников узнают Анна Данилина, выступающая в парном разряде, и Александр Бублик.

Добавим, что сам турнир стартует уже завтра, 9 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2012090-opredelilis-pervye-sopernitsy-rybakinoy-i-putintsevoy-na-turnire-v-ssha/