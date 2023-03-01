Александр Бублик сыграет с победителем US Open-2021 на турнире в Дубае

Александр Бублик. Фото: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик успешно стартовал на теннисном турнире категории ATP 500, который стартовал в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), передает NUR.KZ.

В первом круге он встретился с Александром Лазаровым (Болгария), который занимает 301 место в рейтинге ATP.

бублик уверенно забрал первый сет, выиграв со счетом 6:1. Во втором он также повел. Однако при счете 1:0 Лазаров отказалася от продолжения встречи.

Таким образом, казахстанский теннисист прошел во второй круг соревнований. В этом раунде ему будет противостоять победитель US Open-2021 Даниил Медведев (Россия). В данный момент он занимает седьмое место в рейтинге ATP.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2011361-aleksandr-bublik-sygraet-s-pobeditelem-us-open-2021-na-turnire-v-dubae/