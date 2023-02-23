Александр Бублик пробился в 1/4 финала турнира во Франции

Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик квалифицировался в четвертьфинал турнира категории ATP-250, который проходит в Марселе (Франция), передает NUR.KZ.

В 1/8 финала Бублик взял реванш у француза Грегуара Барреры, который ранее выбил казахстанца из турнира в Монпелье.

Очередное противостояние теннисистов завершилось со счетом 6:4, 6:2 в пользу Александра. На корте теннисисты провели один час и четыре минуты.

Бублик семь раз подал навылет. Один раз он допустил двойную ошибку. Соперник по 1/4 финала определится позже.

Добавим, что ранее Александр прервал неудачную серию из десяти поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2010524-aleksandr-bublik-probilsya-v-14-finala-turnira-vo-frantsii/