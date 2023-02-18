Теннисистка Юлия Путинцева показала фотографии из Дубая

Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva/

Профессиональная казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (43-я ракетка мира) на своей странице в социальных сетях показала снимки из отдыха в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

28-летняя казахстанская спортсменка выложила в Instagram фотографии из Дубая.

Напомним, что не так давно Путинцева выступила на турнире WTA в Абу-Даби (ОАЭ), где уступила в 1/8 финала бразильянке Беатрис Хаддад-Майе со счетом 4:6, 7:6, 6:7.

В рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация) Юлия Путинцева занимает 43-е место. За свою карьеру 28-летняя теннисистка выиграла два турнира WTA и заработала свыше 6 млн долларов призовых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2009956-tennisistka-yuliya-putintseva-pokazala-fotografii-iz-dubaya/