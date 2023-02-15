Эмма Радукану показала фото в черном вечернем платье

Эмма Радукану. Фото: instagram.com/emmaraducanu/

Британская теннисистка, победительница турнира серии "Большого шлема" Эмма Радукану на своей странице в Instagram выложила серию снимков, среди которых фото в черном вечернем платье, передает NUR.KZ.

Теннисистка опубликовала пост, в котором собрала свои фото за последнее время. В подборке также присутствует кадр с тренировочного процесса. Главным же фото является снимок в красивом черном платье.

Главным момент спортивной карьеры Эммы является победа на US Open. Она сотворила сенсацию в 2021 году. Британская теннисистка начала турнир с квалификации. интересно, что Радукану она стала первой британкой за последние 44 года, сыгравшей в финале одного из крупнейших соревнований.

Теннис - не единственный вид спорта, который привлекает Радукану. Она является поклонницей Формулы-1, гольфа, а также занималась волейболом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2009543-emma-radukanu-pokazala-foto-v-chernom-vechernem-plate/