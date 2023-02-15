Лучший теннисист Казахстана вновь устроил драму на корте из-за поражения (видео)

Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик после неудачного выступления в первом раунде одиночного разряда турнира серии АТР 500 в Роттердаме разразился гневной тирадой и попал в заголовки мировых СМИ.

Александр Бублик, который сейчас занимает 50-е место в рейтинге ATP, в стартовом матче проиграл трехкратному чемпиону турниров "Большого шлема" Стэну Вавринке из Швейцарии.

Во втором сете Бублик, проигрывавший со счетом 4:3, не смог сдержать эмоций и разразился нецензурной тирадой в адрес судьи.

"Я жалуюсь на то, насколько глуп этот гребаный вид спорта, потому что это чертовски глупо. Игра в теннис – это головная боль", – сказал Бублик.

На недовольство казахстанского спортсмена обратили внимание и мировые СМИ, такие как TennisUptoDate, The Economic Times, Tennis365.

В материалах отмечается, что это уже вторая "драма", устроенная Бубликом за последнюю неделю. Ранее он разбил три ракетки в первом раунде во время его матча с Грегуаром Баррером в Монпелье (Франция).

Несмотря на поражение, Бублику удалось пробиться в четвертьфинал турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2009465-luchshiy-tennisist-kazahstana-vnov-ustroil-dramu-na-korte-iz-za-porazheniya-video/