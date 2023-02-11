Елена Рыбакина уступила в 1/4 финала турнира в ОАЭ

Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина потерпела поражение в четвертьфинальном матче теннисного турнира серии WTA 500, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ.

За выход в полуфинал Рыбакина билась против бразильянки Беатрис Хаддад-Майи. Первый сет остался за казахстанской теннисисткой.

Однако развить успех и удержать преимущество у Елены не получилось - последующие два сета взяла Беатрис.

В итоге матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 2:6. За матч Рыбакиной удалось 19 раз подать навылет. В пассиве у теннисистки две двойные ошибки.

За выход в финал Беатрис Хаддад-Майя сыграет против Белинды Бенчич из Швейцарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2009008-elena-rybakina-ustupila-v-14-finala-turnira-v-oae/