Сборная Казахстана по теннису начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса

Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Мужская сборная Казахстана по теннису приступила к подготовке к матчу Кубка Дэвиса против команды Чили (4-5 февраля), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Федерации.

С 4 по 5 февраля в городе Ла Серена на грунтовом корте арены "Ла Трентино" команда Казахстана сыграет со сборной Чили квалификационный матч командного чемпионата мира.

Казахстанцы уже приступили к тренировкам: накануне в город на побережье Тихого океана приехала вся команда во главе с капитаном Юрием Щукиным: Александр Бублик, Тимофей Скатов, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев и Александр Недовесов.

Это будет первая теннисная встреча между нашими странами. Сборная Чили имеет одну славную страницу в своей истории - является финалистом Кубка Дэвиса в 1976 году.

"Я очень спокойно стал относиться к покрытиям, приехал в Чили с хорошим настроением и сейчас никаких предрассудков нет, что я когда-то плохо играл на грунте. Приехал побеждать, играть за свою страну, что я люблю и умею делать, поэтому готовимся",- отметил лидер сборной Казахстана Александр Бублик.

В первый день будут сыграны две одиночные, а во второй игровой день одна парная и еще две одиночные встречи. Победитель противостояния в сентябре сыграет на финальном этапе групповой стадии Кубка Дэвиса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2007660-sbornaya-kazahstana-po-tennisu-nachala-podgotovku-k-matchu-kubka-devisa/