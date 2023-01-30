Теннисист Тимофей Скатов остановился в шаге от победы на "Челленджере" в Чили

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Профессиональный казахстанский теннисист Тимофей Скатов (129-я ракетка мира) уступил в финале турнира категории "Челленджер" в чилийском городе Консепсьон, передает NUR.KZ.

В финале мужского одиночного разряда Тимофей проиграл представителю Аргентины Федерико Кориа (69-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:3.

На корте теннисисты провели один час и 54 минуты. За это время Скатов не сделал ни одного эйса и реализовал два брейк-поинта из семи.

На пути к финалу 22-летний казахстанский спортсмен победил аргентинца Факундо Диаса Акосту, чилийца Алехандро Табило, колумбийца Николаса Мехию и тайванца Ву Тун-Лина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2007332-tennisist-timofey-skatov-ostanovilsya-v-shage-ot-pobedy-na-chellendzhere-v-chili/