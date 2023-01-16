Теннисист Бейбит Жукаев проиграл на турнире в Таиланде

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (307-я ракетка мира) не сумел пробиться в 1/8 финала турнира серии "Челленджер" в таиландском городе Нонтхабури, передает NUR.KZ.

В стартовом раунде одиночного разряда Бейбит уступил представителю Австралии Джеймсу Дакворту (156-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 4:6.

На корте теннисисты провели один час и двадцать минут. За это время Жукаев сделал восемь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-поинта.

За выход в четвертьфинал "Челленджера" в Таиланде Джеймс Дакворт встретится с японцем Шо Шимабукуро (261-я ракетка мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2005560-tennisist-beybit-zhukaev-proigral-na-turnire-v-tailande/