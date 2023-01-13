Казахстанские теннисистки Айя Нупбай и Асылжан Арыстанбекова победили на турнире в Индии

Айя Нупбай и Асылжан Арыстанбекова. Фото: kff.kz

Победой казахстанских теннисисток Айи Нупбай и Асылжан Арыстанбековой завершился турнир второй категории J200 DELHI (Индия, Дели), передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Федерации.

Самая титулованная пара Казахстана в возрасте до 18 лет в финале уверенно обыграла дуэт из Таиланда со счетом 6:3, 6:2.

"Приятно выиграть турнир в начале года. Очень довольна своим сегодняшним уровнем и, надеюсь, что и дальше буду в такой же форме. Спасибо моей напарнице Асылжан, у нас были трудные матчи на турнире, но мы с ними справились",- отметила Нупбай.

"Этот титул очень важен для нас, потому что он для нас с Айей десятый в карьере. Выиграть трофей в начале нового теннисного сезона - это придаст больше энергии на весь сезон",- сказала после игры Арыстанбекова.

Добавим, что в прошлом году казахстанки вместе выиграли семь турниров серии ITF Juniors, а всего таких побед уже десять.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2005307-kazahstanskie-tennisistki-ayya-nupbay-i-asylzhan-arystanbekova-pobedili-na-turnire-v-indii/