Юлия Путинцева уступила в 1/4 финала теннисного турнира в Австралии

Юлия Путинцева: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA с призовым фондом 275 тысяч долларов в австралийском городе Хобарт, передает NUR.KZ.

В четвертьфинальном матче Юлия встретилась с россиянкой Анной Блинковой. Противостояние продлилось два сета. Итоговый счет составил 6:3, 6:4 в пользу соперницы казахстанки.

На корте Путинцева и Блинкова провели один час и 40 минут. Казахстанская теннисистка реализовала четыре брейк-поинта, а также два раза подала навылет. При этом Юлия совершила одну двойную ошибку.

Отметим, что Путинцева примет участие в предстоящем турнире Australian Open. В первом матче она встретится с Сораной Кырстей из Румынии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2005148-yuliya-putintseva-ustupila-v-14-finala-tennisnogo-turnira-v-avstralii/