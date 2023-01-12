Экс-первая ракетка мира Наоми Осака объявила о беременности

Наоми Осака. Фото: Robert Prange/Getty Images

Экс-первая ракетка мира и победительница четырех турниров Большого шлема японка Наоми Осака сообщила о своей беременности, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter-аккаунт теннисистки.

По этой причине 25-летняя японская теннисистка пропустит предстоящий открытый чемпионат Австралии. Наоми обещала выступить на этом турнире через год.

"Последние несколько лет были, мягко говоря, интересными, но мне кажется, что самые сложные вещи в жизни могут быть одновременно самыми веселыми. Эти несколько месяцев без тенниса дали мне возможность заново понять, как я люблю и ценю спорт, которому посвятила свою жизнь.

Я понимаю, что жизнь коротка и не воспринимаю никакие события как должное, каждый день - это новый подарок свыше и приключение. Я знаю, что у меня многое впереди, а сейчас с нетерпением жду момента, когда мой ребенок будет смотреть мои матчи и говорить: "Это моя мама".

2023-й будет годом, где мне многому предстоит научиться, и я надеюсь увидеть всех вас в начале следующего сезона, потому что точно буду в Австралии в 2024-м. Бесконечно всех вас люблю", - написала Осака в соцсетях.

Напомним, что с 2019 года Наоми Осака встречается с американским рэпером Cordae (Кордей Амари Данстон).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2005108-eks-pervaya-raketka-mira-naomi-osaka-obyavila-o-beremennosti/