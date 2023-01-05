Казахстан объявил состав на матч Кубка Дэвиса против Чили

Александр Бублик. Фото: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Мужская сборная Казахстана по теннису в феврале проведет выездной квалификационный матч в Кубке Дэвиса против Чили, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Федерации.

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Бублик (36-й номер одиночного рейтинга ATP), Тимофей Скатов (124-й номер одиночного рейтинга ATP), Михаил Кукушкин (195-й номер одиночного рейтинга ATP), Андрей Голубев (49-й номер парного рейтинга ATP), Александр Недовесов (55-й номер парного рейтинга ATP).

"Почему соперники выбрали грунт в разгар хардового сезона? Это закономерно, потому что все игроки команды Чили хорошо играют на песчаных покрытиях и свой лучший теннис показывают на грунте, поэтому для них это оптимальный выбор", - отметил Щукин.

Игры пройдут в городе Ла-Серена. Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. 12 победивших команд примут участие в финальной части турнира. Там они присоединятся к двум финалистам Кубка Дэвиса-2022: Канаде и Австралии, а также к двум сборным, получившим wild card: Италии и Испании.

Добавим, что матч состоится 4-5 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2004309-kazahstan-obyavil-sostav-na-match-kubka-devisa-protiv-chili/