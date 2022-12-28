"Она постоянно прогрессирует": олимпийская чемпионка Елена Веснина похвалила Рыбакину

Елена Рыбакина. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Экс-первая ракетка мира в парном разряде, Олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро россиянка Елена Веснина вспомнила успех казахстанки Елены Рыбакиной на Уимблдоне, пишет GoTennis.ru.

По словам 36-летней российской теннисистки, Елена Рыбакина постоянно прогрессирует.

"Какое событие стало запоминающимся для меня в 2022 году? Выделю триумф Рыбакиной на Уимблдоне. Я давно - еще с юниорского тенниса - знаю Лену и наблюдаю за ней. Она постоянно прогрессирует. И хотя нынче Рыбакина представляет Казахстан, думаю, что и для нас это значимо", - заявила Веснина.

Напомним, что летом текущего года Елена Рыбакина выиграла Уимблдон в женском одиночном разряде, победив в финале Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2003450-ona-postoyanno-progressiruet-olimpiyskaya-chempionka-elena-vesnina-pohvalila-rybakinu/