Теннисистка Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Победительница Уимблдонского турнира и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина улучшила свое положение в обновленном рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация), передает NUR.KZ.

В списке лучших теннисисток мира Елена Рыбакина поднялась на одну строчку, расположившись на 21-м месте.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева осталась на прежнем месте - 51.

На три строчки упала Жибек Куламбаева (444), а Анна Данилина (507), Гозаль Айнитдинова (580) и Зарина Дияс (1034) улучшили свои позиции.

В ТОП-3 не произошло никаких изменений. Лидирует в рейтинге полячка Ига Швентек. На втором месте Онс Жабер из Туниса. Тройку лучших замыкает представительница США Джессика Пегула.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2001168-tennisistka-elena-rybakina-podnyalas-v-reytinge-wta/