"Вот и закончились каникулы": теннисистка Каролин Гарсия поделилась снимками из отпуска

Каролин Гарсия. Фото: instagram.com/carogarcia

Победительница итогового турнира WTA и четвертая ракетка мира Каролин Гарсия на своей странице в соцсетях опубликовала фотографии с отдыха на Бали (Индонезия), передает NUR.KZ.

29-летняя теннисистка поделилась снимками из отпуска на Бали.

"Вот и закончились каникулы. Спасибо Бали за этот прекрасный опыт. Узнала много нового, познала новую культуру, познакомилась с удивительными людьми и воссоединилась со старыми друзьями. Ценю каждую минуту из этих 12 дней", - подписала пост в Instagram Гарсия.

Напомним, что сезон Каролин Гарсия завершила на мажорной ноте, одержав победу в Итоговом турнире WTA (Женская теннисная ассоциация). В решающем матче француженка обыграла Арину Соболенко из Беларуси.

Всего в 2022 году Каролин выиграла четыре титула WTA (Бад-Хомбург, Варшава, Цинцинатти и Итоговый турнир). Благодаря этому успеху она поднялась на четвертое место в рейтинге лучших теннисисток мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1999638-vot-i-zakonchilis-kanikuly-tennisistka-karolin-garsiya-podelilas-snimkami-iz-otpuska/