Двукратная победительница турниров Большого шлема поймалась на допинге

Симона Халеп. Фото: Frey/TPN/Getty Images

Чемпионка двух турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсменки.

Отмечается, что допинг-проба, которую сдала Симона на US Open-2022, оказалась положительной.

"Сегодня начинается самый трудный матч в моей жизни - борьба за правду. Мне сообщили, что я сдала положительный анализ на вещество под названием роксадустат в чрезвычайно малом количестве. Это стало самым большим шоком в моей жизни", - написала в Instagram Халеп.

Напомним, что девятая ракетка мира Симона Халеп не выходила на корт после поражения в первом круге US Open-2022 от украинки Дарьи Снигур (2:6, 6:0, 4:6).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1993856-dvukratnaya-pobeditelnitsa-turnirov-bolshogo-shlema-poymalas-na-dopinge/