Анна Данилина вышла во второй круг турнира WTA в Гвадалахаре

Анна Данилина. Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей пробились во второй круг турнира категории WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика), передает NUR.KZ.

На старте они обыграли дуэт Алекса Гуарачи/Андрея Клепач (Чили). Матч продлился три сета. Итоговый счет составил 6:1, 3:6, 10:5.

На корте пары провели один час и 14 минут. За это время Данилина и Майя три раза подали навылет. Также в их пассиве три двойные ошибки.

Соперницы Анны и Беатрис по следующему кругу определятся позже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1993149-anna-danilina-vyshla-vo-vtoroy-krug-turnira-wta-v-gvadalahare/