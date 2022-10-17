Анна Данилина выступит в парном разряде на турнире серии WTA в Гвадалахаре

Анна Данилина. Фото: BRANDON MALONE/AFP via Getty Images

Казахстанка Анна Данилина примет участие в соревновании среди дуэтов на престижном теннисном турнире категории WTA 1000 в мексиканском городе Гвадалахара, передает NUR.KZ.

За титул и рейтинговые очки Данилина будет бороться в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

Первый матч теннисистки проведут дуэта Алекса Гуарачи/Андрея Клепач (Чили). Встреча состоится сегодня, 17 октября.

Напомним, Данилина на данном турнире в одиночном разряде выступила в квалификации. К сожалению, пробиться в основные соревнования ей не удалось.

Также в Гвадалахаре будет играть Елена Рыбакина. В первом круге она встретится с Каролиной Плишковой (Чехия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1993081-anna-danilina-vystupit-v-parnom-razryade-na-turnire-serii-wta-v-gvadalahare/