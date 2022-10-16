Теннисист Даниил Медведев стал отцом

Даниил Медведев. Фото: Adam Pretty/Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев впервые стал отцом. Радостной новостью спортсмен поделился на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию новорожденной.

"Добро пожаловать в этот мир, малышка", - подписал снимок новоиспеченный отец.

Девочка появилась на свет 14 октября.

Избранницу знаменитого теннисиста, подарившую ему дочь, зовут Дарья - пара оформила свои отношения в 2018 году. Медведев нередко делится фотографиями с женой со своими подписчиками, их у теннисиста больше 1 млн.

Под последним постом пользователи соцсетей поздравляют Медведева и желают здоровья неврожденной. В комментариях отметились теннисист Карен Хачанов, олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный, олимпийская чемпионка, теннисистка Елена Веснина, артист лейбла Black Star Natan и другие селебрити.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1992933-tennisist-daniil-medvedev-stal-ottsom/