Александр Бублик проиграл в четвертьфинале турнира АТР во Флоренции

Александр Бублик. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

Казахстанский теннисист Александр Бублик (43-я ракетка мира) не сумел пробиться в полуфинал турнира серии АТР 250 в итальянском городе Флоренция, передает NUR.KZ.

В 1/4 финала одиночного разряда Александр уступил представителю США Джеффри Джон Вольфу (75-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:3, 5:7, 1:6.

На корте теннисисты провели два часа и 14 минут. За это время Бублик сделал 19 подач навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из шести.

За выход в финал турнира во Флоренции Джеффри Джон Вольф встретится с Микаэлем Имером (99-я ракетка мира) из Швеции.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1992864-aleksandr-bublik-proigral-v-chetvertfinale-turnira-atr-vo-florentsii/