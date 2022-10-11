Александр Бублик пробился в 1/8 финала турнира серии ATP во Флоренции

Александр Бублик. Фото: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в 1/8 финала теннисного турнира серии ATP 250, который проходит в итальянском городе Флоренция, передает NUR.KZ.

В 1/16 Бублик встретился с Кристианом Гарином, представляющим Чили. Матч продлился два сета. Казахстанский теннисист не испытал серьезных проблем. Для победы ему потребовалось только два сета. Итоговый счет составил 7:5, 6:2.

За встречу казахстанец 20 раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки.

В следующем круге Бублик сыграет с французом Корентеном Муте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1992168-aleksandr-bublik-probilsya-v-18-finala-turnira-serii-atp-vo-florentsii/