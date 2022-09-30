Тимофей Скатов вышел в полуфинал "Челленджера" в Лиссабоне

Тимофей Скатов. Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (233-я ракетка мира) пробился в полуфинал турнира категории "Челленджер" в португальском городе Лиссабон, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Тимофей одолел представителя Франции Бенуа Пэра (165-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:4, 2:6, 7:5.

На корте теннисисты провели два часа и 34 минуты. За это время Скатов сделал один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из семи.

За выход в полуфинал 21-летний Тимофей Скатов встретится с победителем пары Марко Чеккинато (Италия) - Карлос Табернер (Испания).

Напомним, что в предыдущем "Челленджере" в Браге казахстанский теннисист также пробился в полуфинал, где уступил американцу Николасу Морено Де Альбарону.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990547-timofey-skatov-vyshel-v-polufinal-chellendzhera-v-lissabone/