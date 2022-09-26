Александр Бублик поднялся на три строчки в рейтинге ATP

Александр Бублик. Фото: Francois Nel/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик после успешного выступления на турнире в Меце (Франция) улучшил свое положение в рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), передает NUR.KZ.

В обновленном списке лучших теннисистов мира Бублик поднялся на три строчки и теперь занимает 41-е место. На девять позиций выше расположился Тимофей Скатов - 233-е место.

Вторая ракетка страны Михаил Кукушкин упал на четыре строчки (218-е место). Также ухудшили свои позиции Дмитрий Попко (235-е место), Денис Евсеев (270-е место) и Бейбит Жукаев (326-е место).

В ТОП-3 все осталось без изменений. Лидирует в рейтинге представитель Испании Карлос Алькарас. На втором месте находится норвежец Каспер Рууд. Тройку лучших замыкает испанец Рафаэль Надаль.

Напомним, что вчера в финале турнира АТР 250 в Меце Александр Бублик уступил итальянцу Лоренцо Сонего со счетом 6:7, 2:6.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989674-aleksandr-bublik-podnyalsya-na-tri-strochki-v-reytinge-atp/