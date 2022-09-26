Александр Бублик уступил в финале турнира серии ATP во Франции

Александр Бублик. Фото: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерпел поражение в финальной встрече теннисного турнира серии ATP Moselle Open во французском Меце, передает NUR.KZ.

В финале Бублик сыграл против итальянца Лоренцо Сонего. На корте соперники провели два сета, по итогам которых победителем турнира стал итальянский теннисист. Матч завершился со счетом 6:7, 2:6.

На счету Бублика семь подач навылет и две двойные ошибки.

Встреча продлилась один час и 26 минут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989556-aleksandr-bublik-ustupil-v-finale-turnira-serii-atp-vo-frantsii/