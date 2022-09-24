Тимофей Скатов проиграл в полуфинале "Челленджера" в Португалии

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (242-я ракетка мира) остановился в шаге от финала турнира серии "Челленджер" в португальском городе Брага, передает NUR.KZ.

В полуфинале одиночного разряда Тимофей уступил американцу Николасу Морено де Альборану (308-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:3, 5:7, 2:6.

На корте теннисисты провели два часа и 44 минуты. За это время Скатов допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из восьми.

В финале американец Николас Морено де Альборан встретится с победителем пары Матеус Пучинелли де Алмейда (Бразилия) - Йелле Селс (Нидерланды).

Напомним, что в обновленном рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) Тимофей Скатов поднялся на одну строчку, расположившись на 242-м месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989450-timofey-skatov-proigral-v-polufinale-chellendzhera-v-portugalii/