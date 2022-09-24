Роджер Федерер провел последний матч в карьере (видео)

Роджер Федерер. Фото: Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup

Легенда мирового тенниса из Швейцарии, 20-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" Роджер Федерер провел свой последний матч в карьере, передает NUR.KZ.

Произошло это в рамках розыгрыша Кубка Лэйвера, который проводится в этом году на знаменитой лондонской О2-Арене.

По регламенту турнира, на корте выступают две сборные - Европы и мира. Федерер сыграл прощальный матч в составе Европы. Вместе с ним в команде также были заявлены и другие игроки Big-4 - Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей, которые поддержали спортсмена.

Федерер отказался играть в одиночном разряде. В итоге он провел матч в парных соревнованиях. В качестве напарника выступил Рафаэль Надаль. Против них на корт вышли американцы Джек Сок и Фрэнсис Тиафо.

Встреча завершилась победой Сока и Тиафо - 4:6, 7:6, 11-9. Счет в противостоянии Европы и сборной мира стал 2:2.

Федерера с корта провожали стоя и со слезами на глазах.

Добавим, что за карьеру Роджер выиграл 103 трофея. Также Федерер 310 недель был первой ракеткой мира. Помимо этого швейцарский теннисист побеждал в Кубке Дэвиса (2014) и становился олимпийском чемпионом (2008) в парном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989440-rodzher-federer-provel-posledniy-match-v-karere-video/