Дмитрий Попко проиграл в первом круге "Челленджера" в Аргентине

Дмитрий Попко. Фото: Manuel Romano/NurPhoto via Getty Images

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (219-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира серии "Челленджер" в аргентинском городе Вилья-Мария, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Дмитрий уступил местному спортсмену Хуану Отегуи (465-я ракетка мира). Матч продлился два сета и завершился со счетом 0:6, 2:6.

На корте теннисисты провели около часа. За это время Попко сделал один эйс, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-поинта.

В следующем раунде Хуан Отегуи встретится с соотечественником Хуаном Черундоло (187-я ракетка мира).

Напомним, что в обновленном рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) 25-летний Дмитрий Попко поднялся на восемь строчек - 219-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989145-dmitriy-popko-proigral-v-pervom-kruge-chellendzhera-v-argentine/