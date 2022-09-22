Анна Данилина вышла в 1/8 финала турнира ITF в Словении

Анна Данилина: ktf.kz

Теннисистка сборной Казахстана Анна Данилина (455-й номер мирового рейтинга) квалифицировалась в 1/8 финала турнира серии ITF в словенском городе Оточец, передает NUR.KZ.

В стартовом матче она встретилась с Ивой Приморац (Хорватия). Однако соперницы матч не доиграли. В первом сете при счете 4:0 в пользу Данилиной Приморац отказалась продолжать игру. Казахстанская теннисистка автоматически вышла в 1/8 финала.

За неполный сет Данилина один раз подала навылет, а также совершила одну двойную ошибку.

В следующем круге теннисистка сыграет против Леи Бошкович (Хорватия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989075-anna-danilina-vyshla-v-18-finala-turnira-itf-v-slovenii/