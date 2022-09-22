Александр Бублик пробился во второй круг турнира ATP во Франции

Александр Бублик. Фото: Oscar Del Pozo/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик успешно стартовал в одиночном разряде теннисного турнира серии ATP в Меце (Франция) и пробился во второй круг соревнований, передает NUR.KZ.

В стартовом матче он встретился с французским теннисистом Эванем Фернессом. Встреча получилась довольно напряженной и сложной. Противостояние продлилось три сета, по итогам которых Бублик стал победителем - 5:7, 6:4, 7:6.

На корте Бублик и Фернесс провел два часа и 31 минуту. Во втором раунде казахстанцу будет противостоять финн Эмиль Руусувуори.

Добавим, что Бублик также успешно стартовал и в парном разряде. Вместе с итальянцем Лоренцо Музетти они пробились в 1/4 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989017-aleksandr-bublik-probilsya-vo-vtoroy-krug-turnira-atp-vo-frantsii/