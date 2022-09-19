Сборная Казахстана завершила выступление на Кубке Дэвиса

Александр Бублик. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Мужская сборная Казахстана по теннису не сумела преодолеть групповой этап командного чемпионата мира 2022 года (Кубок Дэвиса), который прошел в Глазго (Шотландия), передает NUR.KZ.

В заключительном матче группового этапа наши теннисисты уступили команде Великобритании со счетом 1:2.

Единственную победу одержал первая ракетка Казахстана Александр Бублик, победивший Кэмерона Норри в двух сетах - 6:4, 6:3.

Поражение потерпели Дмитрий Попко в одиночке (проиграл Энди Маррею) и Александр Бублик/Александр Недовесов в паре (проиграли дуэту Джо Сэлисбери/Нил Скупски).

Таким образом, в плей-офф из группы D пробились команды Нидерландов и США.

Теперь подопечные Юрия Щукина в феврале следующего года сыграют за право выступить уже на следующем чемпионате мире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1988482-sbornaya-kazahstana-zavershila-vystuplenie-na-kubke-devisa/