Теннисистка Анна Данилина выиграла седьмой трофей в сезоне

Анна Данилина. Фото: BRANDON MALONE/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с украинкой Валерией Страховой выиграла турнир серии ITF W25 в парном разряде в чешском городе Яблонец-над-Нисоу, передает NUR.KZ.

В решающем матче казахстанско-украинский дуэт оказался сильнее пары Лена Пападакис (Германия) - Анна Шишкова (Чехия). Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 7:5, 6:1.

Для Анны Данилиной этот трофей стал седьмым в текущем сезоне (все в парном разряде). Ранее она побеждала на турнирах в Ландисвилле (США), Варшаве (Польша), Ферсмольде (Германия), Мадриде (Испания), Биаррице (Франция) и Сиднее (Польша).

Всего это уже 30-й титул (29 в парном и 1 в одиночном разряде) в карьере 27-летней казахстанской теннисистки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1988320-tennisistka-anna-danilina-vyigrala-sedmoy-trofey-v-sezone/