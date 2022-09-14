Казахстанские теннисисты неудачно стартовали на Кубке Дэвиса

Александр Бублик. Фото: Андрей Ударцев/ktf.kz

Мужская сборная Казахстана по теннису проиграла Нидерландам в первом матче группового этапа Кубка Дэвиса, который проходит в шотландском городе Глазго, передает NUR.KZ.

По итогам трех встреч соперники победили со счетом 2:1.

Открывал противостояние Михаил Кукушкин. В трех сетах он уступил Таллону Грикспуру - 1:6, 6:3, 3:6.

Также неудачу потерпел и Александр Бублик. Матч против Ботика ван де Зандсхулпа продлился три сета. Итоговый счет составил 6:3, 1:6, 4:6. Нидерланды удвоили преимущество.

Единственная победа была добыта в игре парного разряда. Александр Бублик и Александр Недовесов оказались сильнее дуэта Матве Мидделкоп/Весли Колхоф со счетом 6:4, 1:6, 6:3.

Таким образом, матч завершился победой Нидерландов (2:1), которые возглавили группу D.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1987669-kazahstanskie-tennisisty-neudachno-startovali-na-kubke-devisa/